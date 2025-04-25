Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Киеве. По словам Зеленского, это невозможно из-за недостатка оружия.

«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — заявил он.

При этом он также добавил, что помимо оружия Украине не хватает еще и людей.

Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется российским регионом.