Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика

Президент США Дональд Трамп считает крупным делом убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и обещает рассмотреть его. Об этом сообщает ТАСС.

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, куда он направляется, чтобы посетить похороны папы Римского Франциска.

Стали известны неожиданные подробности об убийце генерала Москалика

Напомним, что Москалик был убит сегодня, 25 апреля, возле своего дома в подмосковной Балашихе. Его машина была подорвана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.