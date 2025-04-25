Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика
Президент США Дональд Трамп назвал крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — приводит ТАСС его слова в ответ на просьбу журналистов прокомментировать убийство Москалика.
Ранее RT опубликовал момент взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб Москалик.
Стали известны неожиданные подробности об убийце генерала Москалика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя теракт, заявил, что киевский режим лишний раз показал свою сущность.