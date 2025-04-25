Трамп раскрыл подробности о работе над соглашением России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине «идет гладко». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он верит в то, что сделку все-таки ждет успех.
«Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Успех, похоже, еще впереди!», — написал он.
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Ранее Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту продвигаются, хотя ситуация остается сложной.