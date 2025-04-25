Президент Литвы призвал пересмотреть христианские постулаты

Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах Папы Римского Франциска, призвал пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием.

"Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу - в этом нет ничего нехристианского", - сказал Науседа журналистам в Ватикане, его слова приводит президентская пресс-служба.

Лидер Литвы подвел под свои утверждения идеологическое основание.

"Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения", - заявил Науседа.

Президент Литвы заявил, что Россию не остановить "сладкими словами"

По его мнению, геополитическая ситуация требует поправок в христианском учении.