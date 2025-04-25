Президент Литвы призвал пересмотреть христианские постулаты

Науседа призвал пересмотреть христианские постулаты
Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах Папы Римского Франциска, призвал пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием.
"Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу - в этом нет ничего нехристианского", - сказал Науседа журналистам в Ватикане, его слова приводит президентская пресс-служба.
Лидер Литвы подвел под свои утверждения идеологическое основание.
"Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения", - заявил Науседа.
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По его мнению, геополитическая ситуация требует поправок в христианском учении.
"Вот почему в этот нелегкий период мы должны провести некоторую ревизию христианских ценностей", - заключил президент.