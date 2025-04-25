Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским так и не подписала окончательную сделку по редкоземельным металлам. Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что подпись запоздала «как минимум на три недели». Политик выразил надежду, что документы будут подписаны «немедленно».

24 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в сделке между Вашингтоном и Киевом по недрам произошел прогресс, однако она не будет заключена на этой неделе.

Зеленский заявил, что подписал с США сделку по минералам