Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским так и не подписала окончательную сделку по редкоземельным металлам. Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам
© globallookpress.com

Трамп подчеркнул, что подпись запоздала «как минимум на три недели». Политик выразил надежду, что документы будут подписаны «немедленно».

24 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в сделке между Вашингтоном и Киевом по недрам произошел прогресс, однако она не будет заключена на этой неделе.

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«Есть еще отдельные вопросов, которые мы обсуждаем», — уточнил он.

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