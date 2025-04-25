Европейские политики обратились с призывом к Зеленскому

Андрей Дуванов

Газета Washington Post сообщает, что неназванные европейские политики призывают Владимира Зеленского отказаться от территориальных претензий Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Европейские политики обратились с призывом к Зеленскому
© РИА Новости

Как рассказал изданию анонимный чиновник, европейские политики призывают Зеленского признать территориальные потери. При этом собеседник источника утверждает, что им даже удалось «добиться в этом прогресса».

Помимо этого издание добавляет, что Киев обеспокоен дальнейшими действиями США. По данным Washington Post, украинские власти могут «смириться» с потерей Крыма, если от нее потребуют этого факта в ходе переговоров.

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«Европейцы призывают Зеленского признать перспективу того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения. В среду они добились прогресса в этом», — сообщает издание.

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