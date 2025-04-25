Европейские политики обратились с призывом к Зеленскому

Газета Washington Post сообщает, что неназванные европейские политики призывают Владимира Зеленского отказаться от территориальных претензий Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал изданию анонимный чиновник, европейские политики призывают Зеленского признать территориальные потери. При этом собеседник источника утверждает, что им даже удалось «добиться в этом прогресса».

Помимо этого издание добавляет, что Киев обеспокоен дальнейшими действиями США. По данным Washington Post, украинские власти могут «смириться» с потерей Крыма, если от нее потребуют этого факта в ходе переговоров.

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«Европейцы призывают Зеленского признать перспективу того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения. В среду они добились прогресса в этом», — сообщает издание.

Ранее Трамп признал легитимность Зеленского.