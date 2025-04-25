Трамп заявил, что конфликт в Кашмире продолжается уже "тысячу лет"

Конфликт в области Кашмир продолжается "уже тысячу лет". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

"Конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет, а может и больше", - сказал американский лидер, комментируя события 22 апреля вблизи города Пахалгам.

Тогда неизвестные вооруженные люди расстреляли группу туристов и местных жителей, всего погибли 26 человек. Позже Минобороны Пакистана предупредило о риске ядерного конфликта с Индией.

При этом Трамп выразил уверенность, что власти Индии и Пакистана "так или иначе разберутся с этим".

Кашмир - это спорная область на северо-западе полуострова Индостан в Гималаях. Его раздел не закреплен официальными соглашениями о границах. Область является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Сегодня Кашмир фактически разделен на две индийские союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх; самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир и область Гилгит-Балтистан, находящиеся под контролем Пакистана; а также территорию Аксайчин под юрисдикцией Китая.