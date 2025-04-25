Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

В ближайшие дни пройдут встречи, которые должны «приблизить тишину» для Украины, заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

«Нужно безусловное прекращение огня», — подчеркнул он, добавив, что «дипломатия должна сработать».

Политик заявил, что необходимо давление на Россию, чтобы в Москве «восприняли либо американское предложение прекратить огонь», либо «наше предложение».

Зеленский допустил отказ от европейских миротворцев на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. При этом политик заявил, что хоть у страны нет достаточного оружия, чтобы «отвоевать Крым», у Киева «есть возможности дипломатические».