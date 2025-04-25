В США рассказали о связанной с Зеленским мечте
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно назначить новые выборы, провозгласить нейтралитет страны и строить новую архитектуру безопасности в Евразии вместе с Россией, заявил ТАСС экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлл Лоуренс Уилкерсон.
При этом он признал, что этот сценарий маловероятный.
«Этого не произойдет — люди попросту слишком глупы. Однако мечтать не вредно», — сказал Уилкерсон.
Собеседник агентства подчеркнул, что глава Украины должен «отогнать тех европейцев, которые все еще желают поддерживать его в войне» и показать американскому лидеру Дональду Трампу, что Киев готов к миру.
Зеленский раскрыл обсуждаемые гарантии безопасности для Украины
Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. При этом политик заявил, что хоть у страны нет достаточного оружия, чтобы «отвоевать Крым», у Киева «есть возможности дипломатические».