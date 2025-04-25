Турок заговорил на датском языке после удаления тромба

В Турции 67-летний житель города Конья Рахми Карадемир после операции забыл родной язык и впервые за десять лет заговорил на датском языке. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что Карадемир 20 лет жил в Дании, а затем вернулся Турцию, поселившись в Конье около десяти лет назад. Ему провели операцию на колене, а через два дня у него произошел паралич правой руки и ноги. Кроме того он перестал разговаривать. После диагностики врачи выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу.

«Медики провели срочную ангиографию и удалили сгусток. После процедуры основные неврологические симптомы начали быстро исчезать, однако внезапно он начал говорить на датском языке, которым не пользовался много лет, не будучи способным сказать что-то на турецком», — говорится в тексте.

Мужчина признался, что понимает турецкий, но ничего не может на нем сказать.

«Пытаюсь вспомнить слова, напрягаю память. Надеюсь, скоро все пройдет. Датский язык в голове, а турецкий совсем не вспоминается», — добавил Карадемир.

По словам медиков, произошедшее является редким клиническим случаем.