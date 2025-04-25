Глава МИД Польши посоветовал президенту не становиться новым Чемберленом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х посоветовал польскому лидеру Анджею Дуде не занимать позицию бывшего премьер-министра Великобритации Невилла Чемберлена в отношении Украины.

Дуда заявил, что Киеву придется пойти на уступки Москве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что именно это, вероятно, и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе», — сказал политик.

«Я советую президенту Дуде не становиться Чемберленом этой войны», — подчеркнул Сикорский.

Чемберлен был одним из подписантов Мюнхенского соглашения с Гитлером 29 сентября 1938 года, в результате которого Германия получила контроль над частью Чехословакии. Политик тогда сказал, что он привез «мир для нашего поколения», однако спустя год, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война.

Ранее Дуда назвал Трампа «лучшим шансом для мира на Украине», а также призвал союзников сохранять спокойствие из-за введенных им пошлин.