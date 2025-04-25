В Госдепе США назначили нового куратора по делам Европы

Госсекретарь США Марко Рубио назначил Брендана Ханрахана на должность куратора по вопросам Европы в Госдепартаменте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Он сможет... успешно продвинуть повестку госсекретаря в Европе и за ее пределами», — говорится в тексте письма старшего сотрудника дипломатической службы Луиса Боно.

Ранее обозреватель Орен Касс в статье для газеты Financial Times выразил мненеи, что Евросоюз может отказаться от партнёрских отношений с США ради доступа к китайскому рынку.