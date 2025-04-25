Трамп и Зеленский могут встретиться на похоронах папы римского Франциска

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским во время похорон папы римского Франциска. Об этом сообщает CNN.

Похороны понтифика пройдут 26 апреля в Ватикане. По словам Трампа, во время церемонии прощания он «возможно встретится» с Зеленским. В свою очередь, Зеленский тоже выразил желание провести переговоры с главой Белого дома.

«Президент Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Франциска, заявил, что “возможно” встретится там с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сообщает издание.

Источник уточняет, что во время самих похорон Трамп и Зеленский займут места далеко друг от друга, поскольку Ватикан использует протокольную практику размещения делегаций в соответствии с французским алфавитом.

Напомним, что 21 апреля Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни.