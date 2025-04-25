Зеленский высказался о своем посещении похорон Папы Франциска

Владимир Зеленский заявил, что может не поехать на похороны Папы Римского Франциска. Его слова приводит «Страна.ua».

Зеленский указал, что для него «важно находится в Киеве, где планируются военные заседания, одно из которых будет посвящено ПВО».

«Если я не буду успевать в Рим, то Украина там все равно будет представлена на высоком уровне», — добавил он.

При таком сценарии Киев на похоронах Папы Римского представят его жена Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.

Напомним, что понтифик скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела папы Римского состоится 26 апреля.