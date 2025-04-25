Зеленский высказался о своем посещении похорон Папы Франциска

Зеленский заявил, что может не посетить похороны Папы Римского
Владимир Зеленский заявил, что может не поехать на похороны Папы Римского Франциска. Его слова приводит «Страна.ua».
Зеленский указал, что для него «важно находится в Киеве, где планируются военные заседания, одно из которых будет посвящено ПВО».
«Если я не буду успевать в Рим, то Украина там все равно будет представлена на высоком уровне», — добавил он.
При таком сценарии Киев на похоронах Папы Римского представят его жена Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.
Напомним, что понтифик скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела папы Римского состоится 26 апреля.