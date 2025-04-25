Зеленский раскрыл обсуждаемые гарантии безопасности для Украины
Гарантией безопасности для Украины может стать альтернатива 5-й статьи устава НАТО. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев работает над подготовкой гарантий безопасности, не предусматривающих вступление республики в Североатлантический альянс. По словам главы государства, этот вопрос также обсуждался во время встречи с союзниками в Лондоне.
В США предложили Киеву уступить территории вместо гарантий безопасности
«Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я и сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а самой... тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка», — сказал он.