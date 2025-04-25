Стало известно, в каком случае Трамп бросит Украину

Журнал The American Conservative заявляет, что президент США Дональд Трамп может «бросить Украину», если Владимир Зеленский откажется от мирного соглашения.

По мнению автора издания, Трамп может «бросить Украину в топку войны», если Зеленский и президент России Владимир Путин (либо же только Зеленский) откажутся от мирного соглашения. В статье также отмечается, что Трамп начинает «терять терпение» в отношении властей Украины.

«Зеленскому следует принять предложение Трампа, пока оно еще находится на рассмотрении. Если он этого не сделает, украинский народ может отвернуться от него», — сообщает издание.

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