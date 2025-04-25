Полиция Берлина планирует запретить российские и советские флаги на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает местная газета Berliner Morgenpost.

"Полиция Берлина снова издаст общий приказ, запрещающий в так называемый "День Победы" демонстрацию российских флагов и транспарантов", - говорится в статье.

Отмечается, что указ основан на аналогичном распоряжении предыдущего года. В 2024-м году в Берлине были запрещены флаги Советского Союза, Беларуси и России, а также военные песни.

"Цель заключалась и заключается в предотвращении насилия и связанной с ним пропаганды и создания общественного мнения в общественных местах", - заявили в полиции.

Сообщается, что распоряжение пока находится в стадии подготовки и будет действовать с 6 утра по местному времени 8 мая до 22 часов 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.

Ранее сообщалось, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург также намерены выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии.

Сам дипломат в ответ заявил, что, несмотря на угрозы, он все равно почтит память павших воинов.

А в МИД России расценили стремления немецких властей как "обнажение уродства русофобии".