Старейшая пережившая Холокост израильтянка умерла в возрасте 110 лет

В Израиле скончалась старейшая жительница страны Нехама Гроссман, пережившая Холокост. Женщина ушла из жизни в возрасте 110 лет, об этом 25 апреля сообщил портал Ynet.

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Члены семьи рассказали, что Гроссман, долгое время проживавшая в южном городе Арад, ушла в спокойной обастановке в окружении близких.

— Ее смерть наступила в День памяти жертв холокоста в Израиле. Похороны назначены на кладбище Арада, — говорится в материале.

Родившись в 1914 году, она провела всю жизнь в Израиле и имела большую семью. Сын Нехамы, Владимир Швец, рассказал, что его мать пережила невообразимые страдания, но смогла преодолеть их с силой и стойкостью.

Дочь Елена Швец добавила, что ее мать упоминала о том, как они бежали от нацистов, и даже в последние годы ей снились кошмары о том, как ее душат. Эти воспоминания никогда не покидали ее. Швец выразила надежду, что теперь ее мать нашла покой, отметив, что до самого конца Гроссман оставалась в здравом уме и общалась с ними, пишет Ynet.

24 апреля в Израиле прозвучали сирены в знак памяти о евреях, погибших во время холокоста. Страна на две минуты буквально остановилась. Вставали целвые автомагистрали, потому что водители выходили из своих автомобилей, чтобы почтить память погибших стоя. В этом году день траура — День катастрофы и героизма европейских евреев — отмечается 24 апреля.