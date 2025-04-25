Киев имеет три красные линии в мирных переговорах по конфликту.

Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

«Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской», — привёл его слова телеканал ТСН.

Тихий заявил, что Украина также не согласится на любые ограничения своих вооружённых сил, обороны или военной помощи от зарубежных партнёров.

По его словам, также Киев не приемлет вето на членство Украины в НАТО или Евросоюзе.

Зеленский раскрыл обсуждаемые гарантии безопасности для Украины

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС и Украина хотят, чтобы у киевского режима не было ограничений на вооружённые силы.