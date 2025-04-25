МВФ дал прогноз по завершению конфликта на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. Такие данные следуют из свежего отчета организации.

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В МВФ подсчитали, что население Украины в настоящее время составляет 32,9 млн человек, при этом завершение конфликта приведет к частичному возвращению беженцев из-за рубежа. Ожидается, что в 2026 года численность населения страны должна увеличиться до 33,4 млн человек. До февраля 2022 года, по оценке МВФ, население Украины составляло 41 млн человек.

29 марта Международный валютный фонд дал прогноз, согласно которому, в базовом сценарии, конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года. При этом отмечается, что «риски остаются исключительно высокими».

Отмечалось, что достижение прогресса в разрешении конфликта может способствовать улучшению ситуации в украинской экономике.