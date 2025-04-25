В Раде назвали последствие признания Крыма российским

Если США признают Крым российским, с РФ снимут все сопутствующие санкции.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Роман Костенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном в YouTube.

«Если он будет признан Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять», — подчеркнул он.

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Парламентарий подчеркнул, что подобный шаг со стороны США позволит «разогнать» экономику России.