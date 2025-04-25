В Белом доме рассказали, что заботит Трампа больше всего

Андрей Дуванов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт заявила, что внимание президента США Дональда Трампа ежедневно сфокусировано на достижении мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

В Белом доме рассказали, что заботит Трампа больше всего
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По словам Левитт, Трамп ежедневно думает о «тех вызовах», с которыми столкнулись США и весь мир. К ним она отнесла и конфликт между Россией и Украиной.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп находит время и для решения внутренних проблем США. Она добавила, что из-за этого президенту приходится «почти не спать и работать 24/7».

«Он решает вопросы вплоть до расчистки лагерей бездомных здесь, в Вашингтоне. Видит — звонит мэру, добивается, чтобы проблема была устранена. <...> Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день», — заявила она.

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