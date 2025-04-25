В Белом доме рассказали, что заботит Трампа больше всего

Пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт заявила, что внимание президента США Дональда Трампа ежедневно сфокусировано на достижении мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

По словам Левитт, Трамп ежедневно думает о «тех вызовах», с которыми столкнулись США и весь мир. К ним она отнесла и конфликт между Россией и Украиной.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп находит время и для решения внутренних проблем США. Она добавила, что из-за этого президенту приходится «почти не спать и работать 24/7».

«Он решает вопросы вплоть до расчистки лагерей бездомных здесь, в Вашингтоне. Видит — звонит мэру, добивается, чтобы проблема была устранена. <...> Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день», — заявила она.

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Ранее Трамп назвал шуткой свое обещание закончить конфликт на Украине за один день.