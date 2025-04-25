Киев обратился к итальянскому правительству с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон Папы Римского Франциска, пишет La Repubblica, ссылаясь на источники.

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Киев по дипломатическим каналам обратился к Риму и другим партнерам в Европе с просьбой организовать более широкий саммит по Украине, поделились подробностями авторы публикации.

В материале утверждается, что зампредседателя Совета министров Италии Антонио Таяни выразил опасения по поводу плана украинской стороны.

«Я сомневаюсь, что в день похорон Папы можно провести саммит», — цитирует Таяни издание.

Накануне Ватикан сообщил, что уже подтверждено участие 130 делегаций на похоронах понтифика утром 26 апреля, из них около пятидесяти глав государств, а также десять правящих монархов.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что цель Владимира Зеленского - ликвидация украинской государственности. По словам нардепа, глава киевского режима желает уничтожить юридическую структуру бывшей советской республики, чтобы впоследствии не нести ни перед кем никакой ответственности.

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До этого Дубинский утверждал, что Зеленский является военным преступником и, отказываясь от переговорного процесса, угрожает уничтожить Украину.