Трамп оценил переговоры США с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту продвигаются, хотя ситуация остается сложной. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что ситуация с урегулированием конфликта «продвигается», а Вашингтон «сохраняет надежду» на его завершение в обозримой перспективе. При этом американский президент подчеркнул, что ситуация все равно остается «очень хрупкой».

«Я думаю, по России и Украине все продвигается. Мы сохраняем надежду. Все очень хрупко. И по Ирану, думаю, все идет очень хорошо. Посмотрим, что будет», — заявил он.

Помимо этого Трамп добавил, что многих мировых конфликтов можно было бы избежать. Ответственность за них он снова возложил на бывшего президента США Джо Байдена.

«Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено Байденом, но он не смог этого сделать. И даже близко не подошел к решению», — добавил Трамп.

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