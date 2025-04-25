Киев признал, что сбил российский самолет Ил-76 с военнопленными вооруженных сил Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

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"Киев наконец-то признал, что 24 января 2024 года сбил российский военно-транспортный самолет, полный своих же военнопленных", — поделился подробностями он.

Так Боуз прокомментировал слова замминистра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, заявившего, что на борту самолета было около 60 военнопленных ВСУ.

Журналист напомнил, что первоначально Киев обвинил Российскую Федерацию в том, что она атаковала собственный самолет. После этого украинская сторона утверждала, что на борту вообще не было людей.

«Диктатура Зеленского лжет, как дышит», — резюмировал Боуз.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 пленных ВСУ. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели был подтвержден ДНК-экспертизами. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные вооруженных сил Украины, и тем не менее нанесла удар. В результате экспертизы было установлено, что борт сбит американской ЗРК Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.

Боуз: Запад в конфликте на Украине потерпел фиаско

Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на воздушное судно, российская сторона передала украинской в начале декабря 2024 года.