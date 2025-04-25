Трамп назвал виновных в неустойчивом положении США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в неустойчивом положении его государства виноваты другие страны. Об этом он рассказал в своем интервью журналу Time, которое дал по случаю своего стодневного пребывания на посту президента.

По словам Трампа, сегодняшнее положение США неустойчиво, так как Вашингтон терпит огромные убытки из-за других стран. При этом он подчеркнул, что убытки приносят не только страны-конкуренты, но и союзники, которые «в ряде случаев ведут себя хуже врагов».

Ответственность за такое положение дел он возложил на бывшего президента США Джо Байдена, который, по мнению Трампа, допустил «опасный уровень зависимости».

«Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части – другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно. <...> Когда дело дойдет до предела, вы увидите нечто, чего мир еще не видел. Мы сделаем страну сильной, мощной и очень богатой», — заявил он.

Трамп признал легитимность Зеленского

Ранее Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией.