МИД Украины недоволен участием иностранных военных в параде Победы в Москве

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выразил недовольство по поводу участия иностранных войск в военном параде в Москве, запланированном на 9 мая.

«Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом — а это, кстати, не только россияне — это не имеет, по нашему мнению», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Тихого.

Ранее издание Politico писало, что Зеленский предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая в качестве «противовеса» параду Победы в Москве.