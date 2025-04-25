Орбан высказался по поводу членства Венгрии в ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что страна не собирается покидать Европейский союз, а будет работать над его трансформацией.

«Венгрия не покинет ЕС, - однозначно заявил политик. - Мы вместе с партией "Патриоты Европы" трансформируем его».

Это будет осуществляться, чтобы восстановить «тот союз, в который однажды вступили Венгрия и Польша».

В то время, как написал Орбан в соцсети X, «брюссельские бюрократы служили на благо людей, а не себя». Также указанные политиком бюрократы «не вмешивались во внутренние политические дебаты стран-членов». А сейчас они этим, по мнению премьер-министра Венгрии, как раз и занимаются, как в его стране, так и в Польше.