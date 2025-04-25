Пока вы не уснули: Трамп о принадлежности Крыма и гибель генерала при взрыве в Балашихе

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СМИ: Российский генерал погиб при взрыве в Балашихе

Погибшим при взрыве автомобиля в Балашихе оказался генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, на месте взрыва найдены следы поражающих элементов самодельного взрывного устройства (СВУ). О произошедшем ранее сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что машина взорвалась у жилого дома на бульваре Нестерова. Как стало известно, в результате происшествия погиб один человек.

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Трамп рассказал, за кем останется Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется российским регионом. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

В беседе с журналом Трамп в очередной раз обвинил Киев в развязывании конфликта. По его мнению, причиной украинского кризиса стало то, что украинцы «начали говорить о вступлении в НАТО».

«Крым останется у России. И Зеленский это понимает», - подчеркнул Трамп.

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Путин поговорил со спецпосланником США на английском

Президент России Владимир Путин поговорил на английском со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом перед началом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«How are you, Mister President? ("Как дела, господин президент?", — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Уиткофф, протягивая руку Путину.

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Reuters опубликовало финальное предложение Трампа по Украине

Представленный спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом проект урегулирования конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России, которые были введены с 2014 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

План в том числе подразумевает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов России де-факто.

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Сын замдиректора ЦРУ погиб во время штурма в Донецкой области

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Глосс погиб во время штурма в Донецкой области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В 2023 году он приехал в Крым. В своих социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство. Сообщается, что он создал аккаунт в VK, где подписался на группы про Ленина, коммунизм, публиковал видео с президентом России Владимиром Путиным.

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 25 апреля, как сообщается в пресс-релизе регулятора.

Ранее, в марте, при сохранении ставки на 21%, Банк России давал сигнал, что продолжает анализировать «скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий».

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Веру Брежневу могут внести в списки террористов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования ВСУ. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Вера Брежнева после начала СВО уехала из России и начала строить карьеру заново за границей. Артистка отказалась от российских поклонников, перешла на украинский язык и открыто поддерживала ВСУ. В связи с этим, по мнению Бородина, есть основания признать артистку террористкой.

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В Госдуме объяснили рост цен на картофель до 300%

Увеличение квоты на беспошлинный ввоз картофеля в Россию временно решит вопрос дефицита, но не повлияет на суть проблемы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его словам, фермерам сегодня невыгодно выращивать картофель, а перекупщики пользуются этим и накручивают цены.

Минсельхоз удвоит квоту на беспошлинный ввоз картофеля в Россию с нынешних 150 тысяч тонн до 300 тысяч тонн, сообщило ведомство. Ситуацию с импортом в РФ усугубило решение Казахстана запретить экспорт картофеля. С начала этого года картофель в России подорожал на 45,2%, подсчитал Росстат. За 2024 он стал дороже на 90%. Оптовые цены для розничных сетей выросли еще сильнее – на 285,5% в годовом выражении, говорят аналитики «АБ Центра». Кашин рассказал, что происходит на рынке картофеля.

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Лукашенко раскрыл страхи поляков и литовцев

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко призвал поляков и литовцев не волноваться из-за мигрантов в Белоруссии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Они [поляки и литовцы] боятся, что туда [в Польшу и Литву] пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать — которых мы примем», — дал ответ Лукашенко.

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Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим. Его слова приводит «Абзац».

По словам Кортнева, он уже оказывал поддержку людям, вынужденным покинуть Донбасс. Музыкант рассказал, что в его доме несколько месяцев жили мать с ребенком, которые потеряли кормильца и уехали из родного села. Артист добавил, что его жена помогла устроить мальчика в детский сад, когда семье предоставили жилплощадь.

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