Украину удалили из годового отчета НАТО

Не светит Украине НАТО. Из ежегодного отчета генерального секретаря НАТО предсказуемо пропал пункт о перспективах членства Украины в составе альянса.

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В документе не упоминается решение саммита НАТО в Вашингтоне, прошедшего в 2024 году, о поддержке Украины на её «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО.

Не стоит забывать, что план США по мирному урегулированию конфликта на Украине включает в себя и её отказ от вступления в НАТО и даже президент США Дональд Трамп решил, что стремление Украины стать членом НАТО послужило причиной СВО. Трамп также исключил вступление Украины в военный блок.

Лидер США весьма категорично заявил, что не рассматривает вступление Украины в НАТО даже в будущем.