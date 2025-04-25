США потратят почти триллион долларов на модернизацию ядерных сил

С 2025-го по 2034 год расходы США на эксплуатацию и модернизацию ядерных сил составят 946 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Бюджетного управления Конгресса США.

Новая сумма почти в 950 миллиардов долларов на 25 процентов выше оценки 2023 года (756 миллиардов долларов на 2023-2032 годы), отмечает Reuters. Эта сумма включает закупку новых бомбардировщиков, подводных лодок и ракет. Новый прогноз не включает 81 процент перерасхода средств на Sentinel, новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), разрабатываемую на замену ракете Trident III.

Опрошенные агентством аналитики заявили, что значительное увеличение расходов на эксплуатацию и модернизацию второго по величине ядерного арсенала в мире осложнит обещание президента США Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет до триллиона долларов в 2026 финансовом году.

Расходы на американское ядерное оружие делятся между Пентагоном и Министерством энергетики, ответственным за арсенал США. Эксперт по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что стоимость программы США по ядерной модернизации «стремительно растет сверх всяких ожиданий».

Трамп еще не изложил свою стратегию в области ядерного оружия и не назначил чиновников, которые будут курировать эту стратегию. Кроме того, Россия и США не возобновили переговоры по контролю над вооружениями. Последний пакт, ограничивающий развертывание стратегических сил США и России, истекает менее чем через год, напомнило Reuters.

В феврале Трамп заявил, что выступает против создания нового ядерного оружия США, и выразил сожаление по поводу высоких затрат на поддержание ядерного арсенала. Он также выразил заинтересованность в переговорах по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином.