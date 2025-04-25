Посольство РФ посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Пакистан

Посольство РФ в Исламабаде советует гражданам России не ездить в Пакистан из-за обострения ситуации в регионе. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Как отмечается, на фоне нового витка эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц, рекомендовано гражданам России «временно воздержаться от посещения Пакистана до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».

Напомним, что в популярном туристическом городе Пахалгам, который находится на территории союзной территории Индии Джамму и Кашмир, 22 апреля произошел теракт. В результате погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала, а также были ранены многие люди. Преступникам удалось скрыться.

Индийские разведывательные службы обнаружили доказательства того, что к атаке террористов из группировки «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ) в Пахалгаме причастна пакистанская Межведомственная разведка (ISI).