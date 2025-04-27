США и Иран спорят об обогащении урана и ракетной программе

Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана связаны главным образом с программой Ирана по обогащению урана. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, именно этот вопрос - "основная точка преткновения на нынешних переговорах".

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Кроме программы обогащения урана, спорным является желание администрации президента США Дональда Трампа связать ракетную программу исламской республики с ядерной сделкой. По словам неназванного представителя Белого дома, несмотря на разногласия, встреча в Омане была "позитивной и продуктивной", а следующая пройдет в Европе. 26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций.

Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.