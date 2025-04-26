ISNA: завершился третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе

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В Омане завершился третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе.

Завершился третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе
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«Несколько минут назад завершился третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США, проходивший в столице Омана», — сообщает иранское госагентство ISNA.

США назначили Майкла Антона главой делегации для проведения технических консультаций с Ираном.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана идут очень хорошо.

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