В Омане завершился третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе.

«Несколько минут назад завершился третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США, проходивший в столице Омана», — сообщает иранское госагентство ISNA.

США назначили Майкла Антона главой делегации для проведения технических консультаций с Ираном.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана идут очень хорошо.