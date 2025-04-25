Стали известны условия торгового соглашения США и Индии

Индия и США ведут переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения. В рамках договора будут обсуждаться вопросы, касающиеся торговли сельскохозяйственной продукцией и основными видами минерального сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, в обсуждаемом соглашении будут рассматриваться 19 аспектов, включая расширение доступа к рынку сельскохозяйственной продукции, развитие электронной коммерции, вопросы хранения данных и торговли ключевыми металлами. Агентство считает это первым шагом, который может помочь Индии избежать более высоких пошлин со стороны США на ее продукцию.

Bloomberg подчеркивает, что США стремятся увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Индию. Они призывают индийскую сторону снизить тарифы и устранить другие препятствия для торговли. Однако индийские фермеры, которые также являются крупными производителями сельскохозяйственной продукции, выступают против таких мер. Фермеры представляют собой значительную политическую силу в Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля он отметил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.