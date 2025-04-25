«Скамейка запасных» для папского престола: кто может стать следующим понтификом?

В скором времени кардиналы начнут Конклав, чтобы выбрать нового главу Римской католической церкви после смерти папы Франциска. Кто является фаворитом, а кто находится «на скамейке запасных», разбирался «Рамблер».

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела папы Римского состоится 26 апреля. В ходе нее уничтожат во избежание подделок знаменитый перстень Франциска «кольцо рыбака». В своем завещании папа Римский попросил похоронить его в простой гробнице на уровне земли без особых украшений.

С момента погребения Ватикан начинает девятидневный траур. По его завершении на выборы нового понтифика соберется Конклав кардиналов, в состав которого входят 135 человек. По оценкам итальянских СМИ, он начнется не ранее 5 мая.

Несмотря на то, что формально кандидатом в папы может стать любой католик-мужчина, однако обычно новый папа Римский выбирается из кардиналов, и его возраст не должен превышать 80 лет. В настоящее время в большинстве рейтингов папабилей фигурирует имя госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина и посланника папы Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи.

Фаворитом от Азии в борьбе за папский престол считается 67-летний Луис Антонио Гоким Тагле, почетный митрополит Манилы. Также высокими называются шансы на избрание новым главой Церкви архиепископа Киншасы в Конго темнокожего Фридолина Амбонго Безунги.

При этом участники Конклава после двух-трех туров голосования могут обратиться к неожиданным кандидатам, пояснил РИА Новости испанский ватиканист, автор книги «Преемник» о Бенедикте XVI и Франциске Хавьер Мартинез-Брокаль.

«У меня на примете есть апостольский нунций в США Кристоф Пьер, но ему 79 лет, и британец Тимоти Рэдклифф, который провел духовные упражнения на прошлогоднем Синоде епископов», - заявил он.

При этом, по его мнению, будущий папа должен прежде всего примирить либералов и консерваторов и принять во внимание «реальность христиан со всего мира».

Также на «скамейке запасных» немецкий кардинал и авторитетный богослов Герхард Людвиг Мюллер, его консервативные взгляды и критика стиля руководства и кадровой политики нынешнего папы делают его значимой фигурой среди католиков-традиционалистов. В 2023 году кардинал прямо обвинил папу Франциска в ересях, напоминает «Царьград».

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Умеренным консерваторов считается венгерский кардинал Петер Эрдё. Также весьма заметной фигурой можно считать шведского кардинала Ларса Андерса Арборелиуса. Он неоднократно ратовал за облегчение для мигрантов получения ВНЖ в Швеции. Хотя его позиция в «гендерных» вопросах скорее консервативна.

«Впрочем, тотализатор - вещь бесполезная, потому что у коллегии кардиналов другая логика. Это не наша геополитическая логика, они смотрят не только на возможности, но и на послание, сигнал. Они ищут икону, а не профиль, пока мы зацикливаемся на кардиналах. Они не ищут менеджера на 10-15 лет, а такого человека, как Франциск. (…) По моему мнению, будут сюрпризы, потому что кардиналы ищут того, кто может примирить Церковь, и того, кто имеет возможность примирить ее», - подчеркнул Хавьер-Брокаль.

Напомним, что перед избранием Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что папа римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд.