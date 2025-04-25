В Киеве объявили о новых контактах с США

Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях. О новых переговорах Киева и Вашингтона заявил представитель МИД постсоветский страны Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

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«Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно держаться этого диалога, иметь обмен позициями, обмен мнениями — дипломатично, не через СМИ», — заявил дипломат.

До этого сообщалось, что Украина и Европейский союз в рамках предложения США по урегулированию украинского конфликта предложили начать переговоры о территориях с Россией для достижения перемирия.

Кроме того, США предложили Украине постоянное прекращение огня, немедленное начало мирных переговоров с Россией, отказ от вступления в НАТО, а также гарантии безопасности от «коалиции желающих».