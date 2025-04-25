Трамп рассказал о лазейках для избрания на третий срок

Президент США Дональд Трамп признал, что ему известны способы, позволяющие обойти конституционный запрет для избрания на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

«Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны», — сказал он.

Тем не менее американский лидер заявил, что не собирается прибегать к таким механизмам.

«Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование», — сказал Трамп.

Ранее бывший советник Белого дома при президенте США Ричарде Никсоне Джон Дин заявил, что Трамп может обойти 22-ю поправку конституции страны, запрещающую избираться на пост главы Белого дома более двух раз, если на следующих выборах станет вице-президентом.