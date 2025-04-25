Трамп рассказал, за кем останется Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется российским регионом. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

В беседе с журналом Трамп в очередной раз обвинил Киев в развязывании конфликта. По его мнению, причиной украинского кризиса стало то, что украинцы «начали говорить о вступлении в НАТО».

«Крым останется у России. И Зеленский это понимает», - подчеркнул Трамп.

СМИ сообщали, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США представили украинской и европейской делегациям план, предусматривающий признание Крыма российским и заморозку боевых действий по нынешним линиям соприкосновения. Как заявляли источники СМИ в Киеве, среди американских предложений «есть идеи, с которыми Киев согласен, и те, с которыми - нет». Публично Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским «юридически».

Незадолго до этого глава Госдепартамента США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон откажется от участия в урегулировании, если стороны не заключат сделку в ближайшее время. Позже Трамп заявил, что публичные высказывания Зеленского об отказе признать Крым российским «очень вредят» переговорам. Президент США подчеркивал, что Крым был потерян Украиной много лет назад и «даже не является предметом обсуждения».

Reuters опубликовало финальное предложение Трампа по Украине