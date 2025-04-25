Пакистан официально высказался по поводу причастности к теракту в Индии

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, согласно которой отрицается какая-либо роль Исламабада в теракте на союзной территории Джамму и Кашмире (север Индии).

Пакистан, как сообщает портал Dawn со ссылкой на документ, не признает никаких попыток «безосновательно связать Пакистан с атакой в городе Пахалгам».

Верхняя палата также осудила «подстроенную, нечестную кампанию индийского правительства». Исламабад уверен: "Дели использует проблему терроризма" в своих интересах. В резолюции также осуждается "незаконная и односторонняя приостановка действия Договора о водах Инда".

В документе подчеркивается: Исламабад будет отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность.