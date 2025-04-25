Причиной вооруженного конфликта Украины и России стало желание Киева вступить в НАТО. Об этом в интервью Time заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине отказаться от надежды когда-либо вступить в НАТО, отметил, что именно это желание Киева и привело к нынешней ситуации.

«Я не думаю, что они когда-либо смогут вступить в НАТО. (…) Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не поднимался, было бы гораздо больше шансов, что война не началась бы», - заметил Трамп.

Напомним, что в 2021 году США и НАТО фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.

После начала спецоперации спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, среди которых были отказ Украины от планов по вступлению в Североатлантический альянс и безъядерный статус страны.

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