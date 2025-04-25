Алиев и Каллас договорились о новом виде сотрудничества

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о новом партнерском соглашении между Брюсселем и Азербайджаном после встречи с президентом кавказской республики Ильхамом Алиевым. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Баку, передает Minval.

«В разговоре с президентом Ильхамом Алиевым мы обсудили укрепление связей с Центральной Азией и роль Азербайджана в этом процессе. Мы будем совершенствовать сотрудничество на основе взаимной выгоды и уважения», — заявила Каллас.

Каллас добавила, что договорилась с Алиевым возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

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3 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Они обсудили расширение сотрудничества между Бишкеком и Брюсселем. Киргизия также является членом Евразийского экономического союза.