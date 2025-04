Обзор иноСМИ: «тайный» смысл сделки России с США и кто признает Крым

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Какие страны могут признать Крым российским вслед за Трампом

Государства Глобального Юга и даже некоторые страны ЕС могут признать Крым российским вслед за соответствующим решением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские медиа.

Ранее появилась информация, что мирный план США включает в себя официальное признание Крыма российской территорией. Украинские политологи отметили, что уже не раз после крупных международных конфликтов новые границы государств получали международное признание на основе договоренностей стран-победительниц. Ближайшим прецедентом является признание Голанских высот со стороны США израильской территорией (это произошло во время первого президентства Трампа). По мнению украинских экспертов, официально признать Крым частью России могут государства Глобального Юга, которые имеют экономические и политические связи с Москвой. Речь может идти о Никарагуа и Венесуэле. Также такое решение могут принять Венгрия и Словакия, выступающие за сближение с Россией.

«Трамп резко критикует Зеленского»

Президент США Дональд Трамп на этой неделе резко раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в неспособности положить конец конфликту на Украине, сообщает японский портал AFPBB News. Издание отмечает, что причиной возмущения Трампа стали публичные заявления Зеленского об отказе признать Крым российским «юридически».

После переговоров высокопоставленных официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что соглашение по Украине «очень близко». Но в то же время он указал, что отказ Зеленского принять условия США по прекращению конфликта лишь продлевает кровопролитные бои. Трамп назвал Зеленского «подстрекателем» и заявил, что тот «очень вредит» мирным переговорам. Также президент в очередной раз подчеркнул, что у Зеленского «нет карт», напомнив, что Крым был потерян Украиной очень давно.

«Тайный» смысл сделки России и США по Украине

Понижение уровня переговоров в Лондоне (на них не приехал глава Госдепа США Марко Рубио) усиливает ощущение, что надежды на сделку по Украине зависят от событий в Москве, где президент РФ Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретятся на этой неделе в четвертый раз, пишет британская газета The Telegraph. Разработанный США план предусматривает, что Америка официально признает Крым российским, а Украина откажется от своего плана вступить в НАТО. По плану США, в обмен на это Россия предоставит Украине свободный доступ к устью реки Днепр. Также Вашингтон предлагает, чтобы Запорожская АЭС была передана под надзор американских властей.

Нынешняя линия соприкосновения войск, предположительно, будет заморожена. Украина также должна будет подписать соглашение о полезных ископаемых, что позволит американским компаниям получить доступ к природным ресурсам страны. Наконец, Америка снимет санкции, вводившиеся против России с 2014 года, и начнет сотрудничать с РФ в сфере энергетики. Как отмечает The Telegraph, именно этот последний пункт особенно показателен: цель, по-видимому, заключается не столько в прекращении конфликта, сколько в достижении «гораздо более масштабной сделки» между Америкой и Россией. Эта сделка призвана «смести десятилетия антагонизма между Вашингтоном и Москвой». По версии The Telegraph, завершение конфликта на Украине, похоже, всего лишь средство для достижения этой цели. Автор статьи подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин сосредоточен на изменении миропорядка, сложившегося после холодной войны, и укреплении глобальной роли России. The Telegraph отмечает, что предложенные Москвой уступки по Украине не очень велики, но в то же время могут сослужить России хорошую службу для достижения ею своих глобальных целей.

«Россия использует шахматы в своих геополитических интересах»

Президент России Владимир Путин использует одну из древнейших игр - шахматы, чтобы одержать победу в реальном конфликте 21-го века, пишет Politico. Как отмечается в статье, геополитическая стратегия СССР и России так давно была тесно переплетена с конями, ладьями, королями и ферзями, «что трудно сказать, где заканчивается спорт и начинается настоящая битва». По указанию Иосифа Сталина еще в 1930-х годах шахматы стали спонсируемым государством занятием: школы, клубы и шахматные соревнования распространились по всему СССР. Интеллектуальная строгость игры сделала ее идеальным средством для демонстрации советского превосходства на мировой арене, отмечает Politico.

Советская шахматная машина не имела себе равных. Таланты выявлялись рано и развивались через надежную сеть школ и программ наставничества. Лучшие игроки СССР стали именами нарицательными, заслужив престиж и привилегии, редкие для советских граждан. Спустя три года после начала украинского кризиса один из ведущих российских шахматистов стал ярым сторонников политики Кремля и даже лично доставлял военную технику войскам. Напротив него, не через 64 черно-белых квадрата, а через «зияющую пропасть», стоят один из самых известных гроссмейстеров и тренер лучшего игрока мира, которые критикуют действия России, подчеркивает Politico. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович - в прошлом активный государственный деятель. Противники России теперь называют FIDE «инструментом геополитической работы России». Сам Дворкович подчеркивает, что решения FIDE направлены на то, чтобы «спорт, включая шахматы, оставался доступным для игроков со всего мира».

«Одесса под прицелом»

Планы ряда европейских стран по размещению своих сил на Украине и взятию под контроль Одессы напоминают период интервенции во время гражданской войны в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Одесса - стратегический порт Черного моря, он был основан русской императрицей Екатериной Великой, и сегодня там по-прежнему проживает множество россиян, пишет сербское издание «Политика».

По версии издания, в НАТО, особенно в Британии, хотят обеспечить постоянный контроль над городом, чтобы превратить его в плацдарм для будущих атак по России. Одесса расположена недалеко от устья реки Днепр, и вся торговля по Днепру зависит от одесского порта. Город также расположен недалеко от устья Дуная и имеет большое значение для торговли по европейским водным путям, подчёркивает «Политика». Не будет преувеличением сказать, что тот, кто контролирует Одессу, имеет сильные позиции на всем Черном море - с геополитической и экономической точки зрения Одесса бесценна, заключил автор статьи.