Зеленский, как сказал Трамп, движется в плане «мирной сделки» в неправильном направлении, а Россия, как сказал Лавров, движется в правильном направлении (и такого же мнения, со слов главы нашего МИД, придерживается Трамп). Но сделка — это не только плюсы. Это еще и минусы — неизбежные уступки. Какими они могут быть со стороны России?

Лавров в интервью американской телекомпании CBS сказал: «Президент Соединенных Штатов считает — и, я думаю, правильно считает — что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президента упомянуто соглашение, и мы готовы достигнуть соглашения, но есть еще определенные пункты, элементы этого соглашения, которые нуждаются в тонкой настройке, и мы заняты этим процессом». А также отметил, что «президент Трамп — это, возможно, единственный лидер на Земле, который признает необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации, он сказал, что это была огромная ошибка — втягивать Украину в НАТО, и это была ошибка администрации Байдена, и он хочет ее исправить».

Но с НАТО, можно сказать, разобрались — дырку от бублика Киев получит, а не членство в альянсе. Зеленский еще пытался хорохориться и говорить, что никто не имеет право накладывать вето на членство Украины в НАТО, кроме стран-членов этой организации. Это, очевидное сотрясение воздуха, ибо хозяин НАТО — США — свое «нет» уже сказали.

Так что же уступит Россия? Лавров в интервью сказал: «Президент США не раскрыл элементы сделки, поэтому не совсем корректно, если это сделаю я». И вот одну уступку со стороны России Трамп все же назвал.

Американский лидер заявил журналистам, что в качестве уступки Россия готова не претендовать на всю территорию Украины.

«Остановить войну. Остановить завоевание всей страны. Довольно большие уступки», — пояснил он.

В отличие от наших сетевых «всепропальщиков» и вопреки мечтаниям некоторой части российских элит, Трамп уверен в военной мощи России. Не зря же он заявил, что у Зеленского нет выбора: либо он заключает мир сейчас, либо потеряет всю страну в ходе военных действий. Так что, по мнению Трампа, остановка «завоевания всей Украины» - это довольно большая уступка со стороны Москвы. В глобальном смысле так и есть: «нет тела — нет дела» или «нет Украины — нет проблемы».

А вот рассуждая о демилитаризации и денацификации мы вступаем на тонкий лет информационных вбросов и предположений.

Вот, про демилитаризацию Bloomberg, например, пишет, что США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения, и спецпредставитель Трампа Уиткофф намерен обсудить этот вопрос с президентом Путиным на их встрече.

Вот, про опосредованно про денацификацию говорит Песков в французскому журналу Le Point: «Это (отставка Зеленского) не одно из наших требований, но, даже если бы сегодня было подписано соглашение с Зеленским, люди могли бы позже выступить на Украине и юридически поставить под сомнение его легитимность». И еще: «Им (украинцам) не удается избавиться от своих нацистов… В Европе еще не поняли, кто эти люди! Вы это так или иначе поймете по большим бедам, которые они вам причинят. Европа, в том числе Германия, закрывает глаза на существование режима, в котором пронацистские элементы оказывают влияние на нынешнюю власть».

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

В обоих случаях видно, что нужна «тонкая настройка». Или ставшее уже традиционным российское «мы за, но есть нюансы». Ведь Россия не была во времена «Стамбула» против сохранения армии у Украины. А нюансы в ее размере и вооружении. Точно также Песков прямо не говорит о смене власти в Киеве, но нюансы — нынешняя власть не подходит для решения вопросов мировой безопасности, да и в целом опасна не только России — вполне очевидны.