Кличко заподозрили в планах отобрать власть у Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что мэр Киева Виталий Кличко планирует вытеснить Владимира Зеленского из руководства Украины и стать президентом страны. Об этом Царев рассказал «Аргументам и фактам».

Царев заявил, что Кличко через ассоциацию украинских мэров всегда выражал интересы местного самоуправления. Экс-депутат Рады подчеркнул, что на Кличко ориентировались многие «региональные кланы».

«Он один из кандидатов в президенты. У него есть машина, которая может ехать и привезти его к президентству. Она называется партия. Без нее стать президентом очень сложно», - отметил Царев.

Он добавил, что мэры многих украинских городов поддержат Кличко в случае его выдвижения. Также Кличко может помочь зарубежная поддержка.

«Если правильно выбрать лозунги, если получить поддержку за рубежом, шансы у него есть», - заключил Царев.

Украинские СМИ писали, что Кличко и команда Зеленского уже давно конфликтуют. Мэр Киева заявлял в интервью западным изданиям, что при нынешнем руководстве Украина движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Он отмечал, что журналисты, критикующие Зеленского и его администрацию, оказались под давлением, а свободы и реформы, за которые боролись украинцы, сводятся на нет.