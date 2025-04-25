СМИ: Европа и Украина отвергли часть предложений США по урегулированию

Eвропа и Eкраина отвергли некоторые предложения из плана США по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавшие его распоряжение документы.

Согласно им, представители Европы и Украины выдвинули встречные предложения, которые касаются различных вопросов, от территорий до санкций.

Основные разногласия между сторонами касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с РФ, гарантий безопасности и численности ВСУ.

В частности, Европа и Украины хотят, чтобы в рамках соглашения не было никаких ограничений на размещение союзниками Киева своих военных на украинской территории.

Ранее СМИ писали, что администрация Дональда Трампа выдвинула ультиматум Киеву и настаивает на принятии собственного мирного плана, подразумевающего отмену антироссийских санкций и фактическое признание Крыма российским.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Впоследствии Трамп заявил, что Владимир Зеленский может потерять контроль над всей Украиной, если не согласится на заключение мирного соглашения с Россией.