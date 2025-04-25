Представленный спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом проект урегулирования конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России, которые были введены с 2014 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

План в том числе подразумевает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов России де-факто.

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Также речь идет об установлении постоянного режима прекращения огня, начале немедленных переговоров между Москвой и Киевом и отказе Украины от стремления вступить в НАТО.