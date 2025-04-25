Жители Стамбула ночуют в палатках из-за подземных толчков

Жители Стамбула, опасаясь новых подземных толчков, массово ночуют в палатках, установленных в городских парках. Об этом сообщает Shot.

В течение последних дней в городе произошло около 300 подземных колебаний, последнее из которых, силой 3,7 балла, случилось ранним утром, примерно час назад. Местные власти оперативно обеспечивают стихийные лагеря водой и продуктами питания, в то время как жители города опасаются разрушительных последствий очередного сейсмического толчка.

Несмотря на стихийные бедствия, Стамбул продолжает привлекать российских туристов. По информации, полученной от Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в этот город не только не снизился, но даже немного вырос по сравнению с прошлым годом. Также не было зафиксировано случаев отмены бронирований, включая туры на майские праздники. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность не повлияла на желание путешественников посетить Стамбул, и город остается популярным направлением для отдыха.

В Турции 23 апреля случилось сильное землетрясение силой 6,2 балла. Жители рассказывали о том, что люди были в панике, а связь прерывалась. Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что во время землетрясения было высвобождено более 30 тысяч тонн энергии, эквивалентной по силе взрыву 30 тысяч тонн тротила.