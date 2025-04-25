Латвия хочет разместить военные сооружения у границы с Россией

Министерство обороны Латвии подготовило законопроект, благодаря которому военные смогут размещать оборонительные сооружения на участках у границы с Россией, находящихся в частной собственности. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

По данным издания, законопроект призван «обеспечить бесперебойное строительство линии обороны» и позволит отчуждать земли на территориях до 30 километров от границы. При этом строительство латвийского участка Балтийской линии обороны планируется завершить до 2028 год, а объем инвестиций составит 303 миллиона евро.

«Было бы хорошо, если бы этот процесс был добровольным, без различных инцидентов, но произойти может всякое. Мы знаем по опыту, что есть и сопротивление», - пояснил председатель Лудзенского уездного совета Эдгарс Мекшс, комментируя законопроект.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в связи с тем, что «ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась».

В приложении к подписанному главой государства законопроекту подчеркивается, что «неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения повышают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями».